Villingen-Schwenningen Täuflinge marschieren andachtsvoll im Fackelschein

Zunftmeisterin gibt die Termine bekannt

Nachdem die Täuflinge gelobten, immer treu zu dienen und auch das Brauchtum hoch zu halten, bekamen sie von ihrer Zunftmeisterin das Aufnahmegetränk gereicht, im Normalfall natürlich den eigenen Most, aber in Anbetracht der Kälte gab es diesen als heißen Apfelmost. Vor dem Fasnetausrufen war in der Epfel­schittlerstube im Rathaus Häskontrolle. Für nicht beanstandete Häser gab es die Bändel, die die Hästräger berechtigen, an den kommenden Umzügen mitzulaufen. Dies sind eine ganze Reihe, wie die Zunftmeisterin verkündete, darunter natürlich am historischen Zähringerumzug in Villingen sowie den eigenen "Rum-un-Num-Umzug" am 27. Februar, der ganz im Zeichen des Jubiläums steht. Der Epfelschittlerball findet am 18. Februar in der Glöckenberghalle statt.