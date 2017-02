Villingen-Schwenningen Täter streckt Kontrahenten nieder

VS-Villingen (mae). Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, sei es um kurz nach 2 Uhr zu der Auseinandersetzung in der Färberstraße gekommen. Hierbei hat ein bislang unbekannter Täter seinen 26-Jährigen Kontrahenten mit einem Faustschlag niedergestreckt. Er erlitt eine Spaltung der Unterlippe und eine blutende Nase. Das blutüberströmte Opfer musste vom alarmierten Rettungsdienst erstversorgt werden. Obwohl zu dieser Zeit zahlreiche Feierwütige in der Kneipenmeile unterwegs waren, gab es keine Zeugen. Diese sucht nun das Polizeirevier in Villingen. Täter soll ein 20- bis 25-jähriger Mann mit dünner Statur, etwa 1,70 Meter groß, schwarzer Jacke und südländischem Aussehen sein. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei unter 07721/60 10 melden.