Villingen-Schwenningen Täter stehlen Feuerzeuge aus Tabakladen

VS-Schwenningen. Zwei derzeit noch unbekannte Täter haben die Schaufensterscheibe des Tabak- und Zigarettenladens in der Rietenstraße eingeschlagen und aus der Auslage mehrere, teils hochwertige Feuerzeuge entwendet. Die Täter wurden von einer Anwohnerin gestört und flüchteten in einem dunkelgrauen Renault Kombi. Die durch die verständigte Polizei sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtenden Auto verlief ergebnislos. Derzeit dauern die Ermittlungen an.