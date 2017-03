Eine böse Überraschung wartete am Samstagmorgen auf die Lehrer und Schüler des Gymnasiums am Hoptbühl, als sie kamen, um den Tag der offenen Tür zu beginnen: Zwei Bäume im Schulhof waren in der Nacht von Unbekannten regelrecht umgehackt worden. Deutlich waren die Spuren eines Werkzeuges, laut Polizei vermutlich einer Axt. zu erkennen. Die Bäume der Gattung "Spitzahorn" wurden vor rund zehn Jahren gepflanzt. "Das ist unfassbar – wer macht so etwas?" fragte sich nicht nur der stellvertretende Schulleiter Zoran Zürn. Auf dem Parkplatz war zudem ein völlig zerstörter Kaffee-Vollautomat entsorgt worden. Die Polizei Villingen ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 07721/60 10. Foto: Heinig