Villingen-Schwenningen Tänzerinnen entführen in Traumwelt

Und gespannt schauen sie den fortgeschrittenen Tänzerinnen zu, die unter den strengen Augen von Isgard Mader an ihren Einsätzen arbeiten. Glänzen sie doch schon mit Spitzentanz und manchen Hebefiguren, beispielsweise Merle Gebauer und Annalena Weiß als Alice und weißes Kaninchen. Sie haben als Dreijährige mit Ballett angefangen, übernehmen inzwischen die Solopartien. Locker und mühelos scheinen sie über den Boden zu schweben, dahinter steckt hartes Training. Für ihre Rolle in "Alice im Wunderland" üben die jungen Frauen nicht nur im Unterricht, sondern auch zuhause. Jetzt fiebern sie dem Auftritt im Theater am Ring entgegen. "Es ist toll, mal auf einer so großen Bühne aufzutreten", erzählt Merle Gebauer begeistert. Die Atmosphäre sei etwas Besonderes, schwärmen die beiden. Und schon sind sie wieder umringt von all den kleinen Schmetterlingen, Flamingos und Fischen, mit denen sie nächstes Wochenende zusammen im Rampenlicht stehen.

Die Geschichte von Alice im Wunderland bringen die jungen Tänzerinnen der Ballettschule Isgard Mader am ­kommenden Samstag, 18. März, ab 18 Uhr und am Sonntag, 19. März, ab 15 Uhr im Theater am Ring in Villingen auf die Bühne.

Karten für Erwachsene gibt es für 17, 14 und zwölf Euro, Kinder bis zehn Jahre zahlen zehn Euro. Die Karten sind im Vorverkauf beim Tourist-Info und Ticket-Service in Villingen im Franziskaner Kulturzentrum und in Schwenningen am Bahnhof, unter Telefon 07721/ 82 25 25 oder E-Mail tickets@villingen-schwenningen.de und an der Tageskasse erhältlich.