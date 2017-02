Villingen-Schwenningen Tänzer zeigen Ballett der Extraklase

VS-Villingen. Das "Malandain Ballet Biarritz" aus Frankreich zählt zu den bedeutendsten kulturellen Institutionen seiner Region, dem südfranzösischen Aquitanien. Die Compagnie tritt regelmäßig in ganz Frankreich auf, gastiert aber auch in den USA sowie zahlreichen Ländern Europas. Am Dienstag, 7. Februar, 20 Uhr, wird sie das Theater am Ring verzaubern.