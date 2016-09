Villingen-Schwenningen Täglicher Wahnsinn und das absolute Chaos

Villingen-Schwenningen. Es ist die vierte Woche der B 33-Sperrung zwischen Villingen und Mönchweiler – seit rund einem Monat donnert also Tag für Tag der gesamte Verkehr von der Bundesstraße durch Obereschach. Für die dort Ansässigen eine enorme Belastung. "Es ist wirklich sehr laut", beklagt Anwohner Martin Hildebrand gegenüber unserer Zeitung die derzeitigen Zustände.

Insbesondere der Kreisverkehr sei natürlich ein Schwerpunkt – "dort gibt es ein Gehupe, vor allem zu den Stoßzeiten." Kein Wunder: Täglich rollen etwa 10 000 Fahrzeuge durch den kleinen Ort, um von Villingen in Richtung Offenburg zu gelangen. Selbst nachts würden die Anwohner vom Lärm geplagt

Zum täglichen Wahnsinn gesellt sich in den dortigen Straßen nicht selten das absolute Chaos. Dieses war auch am Montag perfekt, als ein Lastwagen aufgrund einer Panne in der Stumpenstraße liegen blieb. So berichtet Martin Hildebrand, dass dieser ab dem späten Nachmittag für Behinderungen gesorgt hätte – und zwar direkt am Kreisverkehr. Der polnische Sattelzug blockierte die Ein- und Ausfahrt des Kreisverkehrs in Richtung Niedereschacher Straße.