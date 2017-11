Villingen-Schwenningen Täglicher Kampf ums Überleben

Ihrem Engagement, den unzähligen finanziellen, Sach- und Essensspenden des einheimischen Lebensmittelhandels und nicht zuletzt der materiellen Unterstützung des Fördervereins verdankt die Wärmestube ihren Betrieb. "Ihre Tätigkeit wirkt wie ein Hoffnungsschimmer im ständig wachsenden Kreis der in Armut lebenden Menschen." Zu ihnen zählt eine steigende Zahl an Rentnern und kranken Menschen, die Altersarmut steigt.

Bärbel Wagner, Vorsitzende im Förderverein Wärmestube, brachte es auf den Punkt: "Wenn es Armut nicht geben darf, wie gehe ich damit um?" Einen Lösungsansatz bietet die Wärmestube, die durch ihr Engagement dazu beiträgt, die Armut zu lindern. In diesem Kontext bat Wagner um reichlich ideelle und materielle Unterstützung.

Denn in einem Zeitalter zunehmender Bürokratie erfordert die Einhaltung aller Vorschriften steigende Arbeitskraft und kostenintensive Investitionen für Ausstattung oder die Küche. In der für alle Menschen geöffneten und von allen Gesellschaftsschichten genutzten Wärmestube nehmen über die Hälfte der Gäste das Angebot regelmäßig an.