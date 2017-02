Villingen-Schwenningen Tabu Tod und Sterben

Ein Symposium zum Thema Tod und Sterben und wie man damit umgeht, veranstaltet die Hospizbewegung am 18. März in der Hochschule für Polizei in VS-Schwenningen. Und zwar in Zusammenarbeit mit dem Schwarzwald-Baar-Klinikum, dem Landratsamt Schwarzwald-Baar, der Hochschule für Polizei, der vhs Villingen-Schwenningen und der Sigma-Klinik Bad Säckingen. Einlass ist am 18. März,9 Uhr. Informationstafeln gibt es an den Ständen vor dem großen Hörsaal im dritten Stock.

Knud Eike Buchmann, Psychologe an der Hochschule für Polizei und Vorsitzender der Hospizbewegung ambulant spricht ein Grußwort. Auch Landrat Sven Hinterseh wird eine Begrüßungsrede halten. Anschließend will Knud Eike Buchmann in die Thematik einführen. Über das Thema "Sterben aus medizinischer Sicht" spricht Graf Paul La Rosée, Chefarzt am Schwarzwald-Baar-Klinikum. Es folgt ab 10.45 Uhr die Sicht der Psychoanalyse, vorgetragen von Erich Burrer. Titel seines Vortrages ist "Wer verinnerlichen kann, kann auch Sterben".

Nach einer Pause trägt Reiner Sörries die Sicht der Religion unter dem Titel "Sterben zwischen Angst und Hoffnung" vor.