Villingen-Schwenningen. Für mehrere syrische Familien mit Kindern, die in den nächsten Tagen in VS ankommen, sucht die Stadt Wohnungen, die sofort zur Verfügung stehen. Sie kommen zu ihren Angehörigen in die Stadt. "Aufgrund der Wohnsitzauflage des neuen Integrationsgesetztes müssen die Familien ihren Wohnsitz in VS nehmen", teilt die Verwaltung mit. Die Syrer werden durch sie betreut und beim Ankommen in Deutschland unterstützt. Auch für Vermieter stehen Ansprechpartner zur Verfügung. Vermieter, die leerstehenden Wohnraum kennen, können sich bei der Flüchtlingsbeauftragten Katharina Hagel unter Telefon 07721/82 21 76 oder per E-Mail fluechtlingsbeauftragte@villingen-schwenningen.de melden.