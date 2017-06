Villingen-Schwenningen Symbol der Lutherrose farbig gestaltet

VS-Marbach. Sechs Mädchen und vier Jungen wurden am Sonntag im Gottesdienst in der evangelischen Matthäusgemeinde in Marbach als Konfirmanden eingeführt. Im besonderen Lutherjubiläumsjahr begleitet sie das Symbol der Lutherrose, die die jungen Menschen in ihren eigenen Farben neu gestaltet haben. Teamerin Lea Adamski half bei dieser spannenden Aufgabe, die von den Besuchern der Versöhnungskirche mit Beifall begrüßt wurde.