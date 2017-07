Villingen-Schwenningen Swazba ist neuer Vorsitzender

VS-Villingen. Der freiberufliche Bauwirtschaftler Jens Swazba aus Villingen ist zwar von Haus aus kein Theatermann, aber er fand bei seiner Antrittsrede die richtigen Worte. Er bringt eine 17-jährige Vorstandserfahrung, zum Teil auch in einem Landesverband, mit und will das Theater in Villingen gemeinsam mit allen Mitgliedern weiterentwickeln und voranbringen. Der 70-Jährige teilt sich im Sommertheater derzeit mit Hans Bernhard Schmalhorst die Rolle eines stummen ­Lakaien.

"Figaros Hochzeit" ist auf dem besten Wege, Gewinne einzuspielen, wie Schatz­meisterin Gudrun Henny verkündete. "Damit scheint uns ein großer Wurf gelungen zu sein", schwärmte sie. Vorführungen vor der Junghansvilla sind mittwochs, freitags, samstags und sonntags noch bis 26. Juli vorgesehen. Das Jahresergebnis wurde angesichts einer steigenden Anzahl von Gastspielen, einträglichen Eigenproduktionen, aber auch Stücken, die ein Minus verursachten oder – wie die Kinderstücke – bewusst als Zukunftsinvestition gesehen werden, zufrieden entgegengenommen.

Um mehr Besucher anzusprechen, habe der Vorstand beschlossen, die bisherigen "Jugendstücke" nicht mehr als solche zu bezeichnen, weil sie durchaus auch für Erwachsene gedacht seien, berichtete die stellvertretende Vorsitzende Katharina Werwein und blickte auf ein Jahr mit anspruchsvollen Stücken, der Kooperation mit der Seniorenresidenz und den TaT-Jugendwochen zurück.