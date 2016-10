Villingen-Schwenningen Swano-Big-Band lebt den Sound

Die Big-Band brachte zweieinhalb Stunden ihr beachtliches Können zu Gehör, und hätte die Band einen größeren Saal gefunden, wäre dieser sicher auch ausverkauft gewesen. Bernd Reinhardt, Saxofonist, Gründer und bis heute Leiter der Band, schwang keine langen Begrüßungsreden, sondern ging mit seinen Musikern gleich in die Vollen mit Swing von Benny Goodman. Edith Speck, die Jazzsängerin mit der rauen Stimme, war eigens vom Bodensee nach Schwenningen gekommen, denn immer wieder tritt sie mit der Big-Band auf und gibt ihr noch die ganz besondere Note. Duke Ellington habe etwas geklaut und daraus sei der Welthit "In a mellow tone" entstanden, verriet Reinhardt. Die Stimme von Edith Speck riss die Zuhörer in ihren Bann.

"Undecided" hieß das nächste Stück, das Edith Speck sang. Es bedeute, man könne sich nicht entscheiden oder auf hochdeutsch "willst oder willst nit", erklärte sie humorvoll, bevor sie loslegte.

"Jetzt sind sie eingespielt", gab Reinhardt bekannt und los ging’s mit dem "Trumpet Blues" von Harry James, einem Paradestück für vier Trompeten und Altsaxophon. Reinhardt war glücklich, dass dieses brillante Stück mit seinen hervorragenden Musikern endlich gespielt wurde. Weiter ging es mit "Honey­suckle Rose" und "Dont get around any more" von Duke Ellington. Reinhardt zeigte sich begeistert, dass Otmar Beha, ein echter Jazzer, der lange bei der Saba-Big-Band die Posaune gespielt hatte, nun bei der Big-Band zeigte, was er aus der Posaune herausholen konnte. Dazu der erste Trompeter Detlev ­Kammerer, der sich laut Reinhardt endlich austoben konnte. Wer nachts nicht schlafen kann, sollte mal versuchen, Songs zu schreiben. Cole Porter habe nachts 2000 Hits geschrieben, so Reinhardt.