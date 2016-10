Villingen-Schwenningen. Im Moment sind Werber in VS sehr aktiv, die über das Telefon neue Strom- oder Gasverträge anbieten. Da sich die Akquisiteure dabei laut Kundenaussagen immer wieder zu Beginn des Gesprächs als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben, distanziert sich die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS) ihren Angaben zufolge offiziell von den scheinbar unseriösen Praktiken. Eine Kundin berichtete etwa, dass sich ein Mann gemeldet habe, der ihr dabei helfen wolle, die ­Stromrechnung zu senken. Deshalb benötige er die Zählernummer sowie weitere Kundendaten. Im Laufe des Gesprächs stellte sich dann heraus, dass mit diesen Daten ein neuer Stromvertrag bei einem anderen Anbieter ­abgeschlossen wurde. "Das sind definitiv nicht unsere Mitarbeiter, die da anrufen. Wir fragen am Telefon nicht nach Kundendaten und wir geben diese Daten auch an niemanden weiter", betont SVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter.