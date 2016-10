Villingen-Schwenningen SVS veranstaltet einen Energietag

Villingen-Schwenningen. Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS) veranstalten am Sonntag, 16. Oktober, 11 bis 16 Uhr, auf dem Firmengelände an der Pforzheimer Straße 1 in Villingen einen Energietag. Mit dabei ist das Sanierungsmobil. Auch für alle kleinen und großen Besucher wird viel geboten.