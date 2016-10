Villingen-Schwenningen. Auf der B 27 beim Messegelände in die Leitplanken gefahren und in Richtung Rottweil geflüchtet ist am Samstagabend kurz nach 21 Uhr ein Fahrer eines Audis, vermutlich eines SUV-Fahrzeugs, auf dem Weg von Bad Dürrheim in Richtung Schwenningen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Hinweise nimmt das Revier Schwenningen, Telefon 07720/8 50 00, entgegen.