Villingen-Schwenningen. Auf der Bundesstraße 27 beim Messegelände in die Leitplanken gefahren und in Richtung Rottweil geflüchtet ist am Samstagabend kurz nach 21 Uhr ein Fahrer eines Audis, vermutlich eines SUV-Fahrzeugs, auf dem Weg von Bad Dürrheim in Richtung Schwenningen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Hinweise zum Unfall und zum Fahrer nimmt das Revier Schwenningen unter Telefon 07720/ 8 50 00 entgegen.