Villingen-Schwenningen Surfst Du schon, oder wartest Du noch?

Des einen Glück, des anderen Leid: Pfaffenweiler musste warten. Und ist doch leidgeprüft. Seit Jahren schon ist der digitale Missstand, das schneckenlahme Internet, bekannt. Und auch der Landkreis, Kommunen und Politiker betonen gebetsmühlenartig, dass Glasfaser und Breitband längst harte Standortfaktoren sind.

Der Zweckverband Breitband wurde deshalb im Landkreis gegründet und soll das Thema voranbringen. Umso enttäuschter ist man, wenn auf der Zielgeraden zum schnellen Internet plötzlich gar nichts mehr geht: Sollten beispielsweise die Gebäude in der Schönbühlstraße in ­Pfaffenweiler, wie es ursprünglich hieß, bereits spätestens Mitte September am Glasfasernetz hängen, hängen sie nun weiter in der Luft: Noch nicht einmal verlässliche Termine für die Verlegung der Hausanschlüsse seien ihnen bis dato genannt worden, bemerkt ein Gewerbetreibender sichtlich ungehalten. Und das, wo doch der Winter vor der Tür stehe. Schlage dieser erst einmal mit Schnee und Eis zu, dürfte klar sein: Dann wird es erst im Frühjahr 2017 etwas mit dem digitalen Glück.

Immerhin: Wer nahe am Verteilerkasten wohnt, dem könnte übergangsweise geholfen werden. Das FTTC-Netz, welches aber nur bis zum Verteilerkasten reicht, ist auch in Pfaffenweiler seit August in Betrieb, so Merklinger. Dieses könnten die Kunden schon heute nutzen und dann, sobald das FTTB-Netz fertig ist, "problemlos wechseln". Auch das FTTC-Netz biete eine sofortige Verbesserung der Geschwindigkeit um das 20- bis 40-Fache – generell gilt: Je näher am Verteilerkasten umso größer die Chance auf gute Geschwindigkeit. Zusätzliche Kosten entstehen nicht, sofern die Kunden direkt auf die FTTB-Leitung wechseln, so Merklinger.