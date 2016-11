Villingen-Schwenningen Superhirn gibt seine Tricks weiter

Villingen-Schwenningen. Mit Markus Hofmann, einem Gedächtnisexperten und Keynote-Speaker, geht die Lernreihe des Schwarzwälder Boten, die dieser in Kooperation mit der Sparkasse Schwarzwald-Baar und der Schwenninger Krankenkasse erstmals in Villingen-Schwenningen auflegte, in die letzte Runde.

Er gilt als effektivster Gedächtnisexperte in ganz Europa

Er gilt nämlich als effektivster Gedächtnisexperte in Europa und bekam sogar den Deutschen Weiterbildungspreis 2014. Hofmann also ist ein Superhirn. Aber mehr noch: In jedem Kopf steckt ein Superhirn – davon ist er überzeugt. Die These von Hofmann ist durchaus gewagt. Aber Besucher seiner Vorträge sind der lebende Beweis dafür: Sie sind häufig selbst überrascht, was sie sich mit der richtigen Technik und besonderen Kniffen alles merken können.