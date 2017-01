Villingen-Schwenningen Sulzmann lebt Verein mit Herzblut

Aktiv im Verein mit dabei sein will er weiterhin, erklärte der Geehrte, und er werde auf Wunsch auch repräsentative Aufgaben wahrnehmen. Die Nachfolge wurde im Vorfeld geregelt, die Wahlen wurden zügig abgewickelt. Neuer Vorsitzender wurde sein bisheriger Stellvertreter Sebastian Käfer, dessen Vize wurde Dominik Mangold. Kassierer bleibt wie seit zehn Jahren Manuel Käfer, Beiräte sind Ciro Liuzzi, Alexandra Markou und Silvia Grütering, Manuela Oesterreich-Rasing wurde Häswartin, Jürgen Stadler und Andreas Liebert wurden zu Kassenprüfern bestellt.

Schriftführer Philipp Mangold ließ das aktive Vereinsjahr Revue passieren, das 30 Aktionen umfasste. Zufrieden mit dem Ergebnis zeigte sich Kassierer Manuel Käfer.

In der Fasnetszeit werden die Fleck-Fleck bei rund zehn Umzügen teilnehmen. Organisatorisch engagiert bringt man sich auch ins Zähringer-Narrentreffen ein sowie in den Ball der Kleinen Vereine. Dieser findet zum 25. Mal statt. Der Kappenabend findet am 18. Februar, 19 Uhr, im St. Fidelis-Gemeindesaal statt.