Villingen-Schwenningen Süßer die Glocken nie klingen

VS-Villingen. Es soll auch eines der schönsten Glockenspiele weit und breit sein. Gerne erinnert sich Ulrich Kolberg an eine aufregende Zeit. Gerade hatte der inzwischen 83-jährige "Hansdampf der Münstergemeinde" einen Spendenrekord für die Restaurierung der Silbermannorgel aufgestellt, die 2002 erstmals wieder erklang. Jetzt galt es, die Idee von Hubert Waldkircher anlässlich der 1000-Jahr-Feier Villingens 1999 umzusetzen: Ein Glockenspiel im südlichsten Münsterturm als würdige Erinnerung an die einstige Glockengießer-Dynastie Grüninger, die 375 Jahre in Villingen ansässig war. Durch Waldkirchers Tod 2004 geriet das Vorhaben zwar ins Stocken, nicht aber in Vergessenheit.

Es stieß auf viel Sympathie, für dessen Verwirklichung sahen sich aber weder die katholische Kirche noch die Stadt finanziell in der Lage. Erneut die einzige Lösung: das Geld musste komplett aus privaten Geldbeuteln zusammengetragen werden. Und als erfahrener Sammler bot sich einzig Ulrich Kolberg an. "Das schafft er nie", unkten damals die Kritiker, hatte man die Bevölkerung doch zuvor schon für die Silbermannorgel angebettelt.

Doch das 115 000-Euro-Projekt gelang. Die Menschen spendeten und übernahmen damit Patenschaften für die 47 neuen von der Passauer Glockengießerei Rudolf Perner gegossenen Glocken in verschiedenen Größen.