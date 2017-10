Villingen-Schwenningen Südwestmetall zieht 2018 ein

In Vertretung des Bezirksgruppen-Vorsitzenden Joachim Schulz begrüßte gestern dessen Stellvertreter Harald Marquardt die Gäste, die dem Richtspruch der Handwerker lauschten und sich anschließend musikalisch und kulinarisch verwöhnen ließen. Marquardt dankte allen, "die mit ihrer Arbeitskraft zum Gelingen des Bauvorhabens beitragen". Auch Oberbürgermeister Rupert Kubon nahm Dank entgegen und antwortete darauf: "Dass wir so gut sind, liegt auch an Ihnen und das wird mit so einem Gebäude sichtbar".