Villingen-Schwenningen Südwest-Messe: Geschwister Hofmann begeistern Fans

Villingen-Schwenningen - Die großen Stars lassen erst lange auf sich warten, spielen ihren neusten Hit ganz am Ende und verschwinden nach wenigen Minuten wieder von der Bühne. Doch so läuft das nicht bei Alexandra und Anita. Die Geschwister Hofmann stehen seit 29 Jahren auf der Bühne und sind kein bisschen müde, ihren Fans noch immer so nah wie nur möglich zu sein.