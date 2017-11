Villingen-Schwenningen Südwest-Messe: Festzelt-Wirt Peter Brandl hört auf

Fetscher ist überzeugt, damit wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Das Zelt soll als "Verpflegungsstation dienen, wo die Besucher abgeholt werden und mit einem entsprechenden Abendprogramm" unterhalten werden. Hier zieht der neue Festwirt alle Register. Am ersten Samstag steigt ein großer Schlagerabend. Auch am Donnerstagabend lockt eine neue Aktion: "1 x 24 – die Gaudi am Biertisch." Für 24 Euro gibt es "All you can eat" inklusive zwei Maß Bier. Die Palette wird ergänzt durch Kinder- und Familienangebote sowie den Frühschoppen am Wochenende.

1961 hatte die Familie Josef Brandl die Festzeltbewirtung auf dem Schwenninger Messegelände übernommen. "Wir bedauern die Entscheidung von Herrn Brandl sehr, können sie aber auch nachvollziehen. Mit Hans Fetscher haben wir einen Nachfolger gefunden, der mit seiner hohen Produkt- und Servicequalität die Südwest Messe bereichern und die Besucherinnen und Besucher begeistern wird", ist sich Stefany Goschmann ­sicher.