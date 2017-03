Villingen-Schwenningen Süddeutsche Motorradausstellung ist vielfältig wie selten

Vielfältig wie selten, gewohnt leger, Zweiradfahren in bekannter und vielleicht künftiger Manier – der Besuch der Süddeutschen Motorradausstellung (SÜMA) dürfte sich für fast alle gelohnt haben. Motorradfahren bleibt "in" und ist ein auf Knopfdruck beginnendes beliebtes Hobby – auf den Tapetenwechsel nach Feierabend und am Wochenende wird wohl auch in Zukunft Wert gelegt.

Über 80 Aussteller gaben sich in den Messehallen diesmal das Stelldichein und präsentierten nicht selten echte "Hingucker". Die Bandbreite reichte vom winzigen Pocket Bike bis zum fast riesenhaften und mit Race-Lackierung versehenen Dreirad. Die mit Pferdestärken strotzenden und straßentauglich gemachten Rennmotorräder waren in diesem Jahr etwas in der Minderheit. Ob sich da eine Trendwende anbahnt muss abgewartet werden. Indianer-Schmuck, dann wieder hypermoderne Schutzhelme, Reise- und Fortbildungsangebote, Fahrertraining, über alles deftige Rockmusik gelegt – viel mehr an Facette geht nicht.

In Schwenningen standen "Grauschöpfe" neben Jungmännern und Damen jenseits der 50 neben tätowierten "Stiefel-Ladies". Alle schauten vor allem auf das Angebot und weniger auf sich, auch das ist ein fast schon SÜMA-typischer Aspekt. Das Motorradfahren ist mittlerweile für sehr viele Geldbeutel erschwinglich, schließlich beginnt der Spaß, wenn auch mit kleinerem Hubraum und wegen der Fernost-Exporte, bei deutlich unter 2000 Euro.