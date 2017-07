Villingen-Schwenningen Südamerika-Feeling im Kirchenpavillon

Viele Besucher waren mit dem Fahrrad zum Konzert gefahren, einige nutzten das sommerliche Wetter auch für einen Spaziergang. Manch einer, der nichts von diesem Konzert wusste, entschied sich sogar spontan zu bleiben. Das Pavillon war voll besetzt. Auf Picknick-Decken oder unter den schattenspendenden Bäumen platzierten sich weitere Jazz-Liebhaber. "Das ist so schön", schwärmte eine Frau, die auf dem Weg hinter dem Pavillon lief. "Ich mag Jazz einfach."

Mit einem Lächeln auf den Lippen wippten manche Gäste rhythmisch mit dem Fuß zur Musik. "Stellen Sie sich vor, Sie wären im Süden, an einem Strand, hätten Zeit, und könnten dieser lateinamerikanischen Musik lauschen", stimmte Klumpp ihr Publikum auf die folgenden, sommerlichen Klänge ein. Und auch "Just the two of us", eigentlich eine Pop-Nummer, wie die Sängerin verriet, wandelten die drei Musiker in einen Jazz-Hit um.

"Der Jazz passt einfach hier her"

"Es werden jedes Jahr mehr Besucher, das finde ich beachtlich", freute sich auch Susanne Schneider vom städtischen Seniorenrat. "Die Konzerte am Nachmittag sind eine wirklich schöne Sache geworden und der Jazz passt einfach hier her", sagte sie.

"Man sieht, dass sich die ältere Generation am Jazz erfreut und sich gerne an ihn erinnert." Und so hatten die Besucher bei einem kurzweiligen Konzert mit Jazz, Latin, Blues und Swing einen heiteren Sommernachmittag.