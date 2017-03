Villingen-Schwenningen Suche nach dem Schuhkarton

VS-Villingen. Auch Karl Wittlinger und die Württembergische Landesbühne Esslingen spielen am Dienstag, 21. März, 20 Uhr, im Theater am Ring mit der "Seelenwanderung" "Was wäre wenn …" mit den Zuschauern. Um 19.30 Uhr findet eine Stückeinführung im Kleinen Saal statt.

Die zwei Freunde Axel und Bum unterhalten sich über ihre miese Lebenssituation. An Verstand mangelt es ihnen nicht – und mit genau diesem könnte man auch etwas erreichen, wenn nicht dauernd Moral und Anstand dazwischenfunken würden. Plötzlich hat Axel eine Idee: Bum soll seine Seele loswerden. Es reicht, sie in einen Schuhkarton zu denken, und schon kann man sie für fünf Mark im Pfandhaus beleihen. Gesagt, getan! Mit diesem kleinen Startkapital in der Tasche mausert sich Bum in wenigen Jahren zum skrupellosen Geschäftsmann, wird zu einem großen Tier mit Fabrik, Frauen und allem Drum und Dran. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere erleidet er einen Herzinfarkt – das ist das Ende, glaubt Bum. Doch nun hat er ein neues Problem: Ohne Seele kann ihm der Sprung vom Leben in den Tod nicht gelingen. Eine fieberhafte Suche nach dem Schuhkarton beginnt. Wahrscheinlich liegt der längst auf dem Müll. Da kann nur noch sein Freund Axel helfen.

Ursprünglich wurde "Seelenwanderung" als Drehbuch für einen Fernsehfilm verfasst und erst später als Skript fürs Theater adaptiert. Das Stück ist eine Parabel über den Wert und die Werte von Menschlichkeit – so leicht zu verlieren, so mühsam neu zu erlangen.