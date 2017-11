Villingen-Schwenningen Sturm und Regen trüben den Einkaufsspaß

Die wenigen Händler, die ihre Stände für Zuckerwatte, Bratwurst und Schupfnudeln in der Fußgängerzone aufgeschlagen hatten, zeigten dem Wetter zwar die Stirn, mussten aber um ihre Aufbauten fürchten, wurden nur sporadisch aufgesucht und der eine oder andere baute noch vor Ende des verkaufsoffenen Sonntages entnervt ab.

Die Besucher verzogen sich derweil und sehr zur Freude der Einzelhändler in die warmen Geschäfte und Einkaufszentren und ließen sich von den herbstlichen und zum großen Teil auch schon weihnachtlichen Angeboten inspirieren.

Im Modehaus Götz und im City-Rondell war mächtig Betrieb. Letzteres war Schauplatz des von Oliver Vlcek und Vitali Tarrasov vom Boxring VS gegründete Sozialprojekt "Fit for your Life" und erhielt größte Aufmerksamkeit. Auf einer vorübergehend freistehenden Geschäftsfläche bestand die Gelegenheit für Besucher, sich einmal Boxhandschuhe überzustreifen und gegen einen Sparringspartner anzutreten. Das von der ProKids-Stiftung unterstützte Projekt, das sich nicht nur mit Boxtraining, sondern auch sozialer Betreuung an Kinder und Jugendliche wendet, hat im Staatlichen Schulamt gerade einen weiteren Partner gefunden. In Kooperation mit Puppenspieler Dieter Sirringhaus war gleich nebenan der Schwarzwälder Kinderbote im City Rondell vertreten und verteilte Gratisexemplare der wöchentlichen Abo-Zeitschrift für Kinder.

