Villingen-Schwenningen Stück ist eine brisante Clownerie des Alters

VS-Villingen. "Clowns 2 ½" wirft einen befreienden, tragikomischen und hochmusikalischen Blick auf das Dunkel des "Verfalls". Das Stück, zu sehen am Mittwoch, 25. Januar, 20 Uhr, im Theater am Ring ist eine brisante Clownerie des Alters. Um 19.30 Uhr gibt es zu der Koproduktion des Theater an der Ruhr und der Théâtres de la Ville de Luxembourg im Kleinen Saal eine Stückeinführung.