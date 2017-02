Villingen-Schwenningen Stüble-Türen stehen ab sofort offen

Villingen-Schwenningen (mk). Bereits gestern Abend öffneten die ersten Besenwirtschaften ihre Türen, richtig los geht es mit dem Stübletreiben in beiden Stadtbezirken am heutigen Schmotzigen. Doch welches Villinger Stüble kommt bei den Narren am besten an? Und welche Schwenninger Besenwirtschaft kann mit der besten Stimmung überzeugen? Beim Online-Voting des Schwarzwälder Boten haben alle närrischen Leser die Möglichkeit, ihr beliebtestes Stüble zu küren.