Villingen-Schwenningen Studenten und Senioren an einem Tisch

VS-Schwenningen. Ziel ist es, durch gemeinsame Aktivitäten die Begegnung zwischen Studenten und Senioren zu fördern. Im Franziskusheim leben 80 Senioren, viele mit einer demenziellen Erkrankung. Das Projekt "AktivA" bringt den Senioren noch mehr Abwechslung in den Alltag und fördert außerdem die Kontakte zu jungen Menschen. Unterstützt wird das Projekt von der Leitung und den Mitarbeitern des Franziskusheims sowie der Hochschule Furtwangen.

Die Kooperation zwischen den beiden Einrichtungen besteht bereits seit zwei Jahren. Das Projekt in dieser Form ist allerdings neu und vorerst begrenzt auf den Zeitraum April bis Juni. "Wir wollen die Begegnung zwischen Jung und Alt fördern. Ich glaube, beide Seiten können viel voneinander lernen", so Studentin Melina Bednarz. Studenten und Senioren an einen Tisch zu bekommen, die Begegnung ermöglichen und natürlich Spaß haben.

Interesse bei Kommilitonen geweckt