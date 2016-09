Villingen-Schwenningen Studenten sollen leichter an Jobs kommen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ob als Kellner, Barkeeper oder Facharbeiter – die typischen Jobs, die man während der Laufbahn als Student macht, sind nicht so einfach zu finden, wie man glauben mag. Deswegen stehen Studenten neben dem Druck im Studium auch oftmals vor der schwierigen Aufgabe einen Job zu finden, um ihr Studium finanzieren zu können. Das Problem: Studenten benötigen flexible Arbeitszeiten und einen Job, der am Besten nicht zu anspruchsvoll ist – dieser Platz wird bereits vom Studium eingenommen. Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Arbeitgeber in der Region, die genau solche Aushilfskräfte benötigen. In Bereichen der Produktion, der Gastronomie oder im Dienstleistungsbereich sind sie besonders gefragt.

Problematisch hierbei ist die Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Studenten. Da viele Studenten verstreut aus ganz Deutschland an die Hochschule Villingen-Schwenningen zum Studieren herkommen, kennen sich viele oftmals mit den Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt der Region nicht aus. Abhilfe schaffen will nun das Studierendenwerk Freiburg-Schwarzwald, dessen Ziel es ist, "den Studierenden bei der Jobsuche zu helfen und den Arbeitgebern passende Aushilfskräfte zur Verfügung zu stellen", heißt es in einem Schreiben.

Nachdem bereits in Freiburg positive Erfahrungen gesammelt werden konnten, möchte man den Service "auch den Arbeitgebern in Villlingen-Schwenningen anbieten". Hierbei haben interessierte Arbeitgeber die Möglichkeit ihre Angebote, darunter Ferienjobs, Aushilfstätigkeiten oder Praktika, selbst ins Netz zu stellen und somit unabhängig vom Studierendenwerk die eigenen Stellenangebote zu verwalten. Darüber hinaus besteht ebenfalls die Möglichkeit, dem Studierendenwerk telefonisch oder schriftlich die Stellenangebote mitzuteilen, für deren Veröffentlichung dann das Werk zuständig ist. Nach erfolgreicher Registrierung mit einem gültigen Studierendenausweis können die Studenten dann auf die Internetseite zugreifen und die Jobangebote ansehen. Ist etwas Passendes dabei, können die Studierenden drei Jobangebote anfordern und Kontakt mit den betroffenen Arbeitgebern aufnehmen. Beginn der Börse ist am 1. Oktober. Für interessierte Arbeitgeber steht die Jobbörse allerdings jetzt schon zur Verfügung, um vorab bereits eine Auswahl an Angeboten hineinstellen zu können, die die Studierenden aus Villingen-Schwenningen bei ihrer Jobsuche unterstützen sollen.