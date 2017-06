Villingen-Schwenningen Studenten begeistern Senioren

VS-Schwenningen. Wie bereits in den vergangenen Jahren engagieren sich auch in diesem Frühjahr verschiedene Studentengruppen der Hochschule Furtwangen mit mehreren Aktionen für die Bewohner des AWO Seniorenzentrums Am Stadtpark. Im Rahmen ihres Studienfachs "Projektmanagement" sollen sie die erfolgreiche Planung, Vorbereitung und Durchführung eines sozialen Projekts einüben.