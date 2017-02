Villingen-Schwenningen Student schläft auf Abfluss ein: Überflutung

"Also nein, so ein Fall ist mir persönlich auch noch nicht untergekommen", muss selbst der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft VS (wbg), Rainer Müldner, wenige Stunden nach dem Fauxpas des Studenten gegenüber dem Schwarzwälder Boten zugeben.

Es ist aber auch wirklich eine haarsträubende Geschichte, die sich am frühen Morgen in einem der Studentenappartements im vierten Stock des Neckar­towers in Schwenningen ereignet hatte. Angefangen hatte alles mit dem Auslösen der Brandmeldeanlage – laut Angaben der Feuerwehr sei das gegen 5.45 Uhr gewesen. Als die Kräfte dort ankamen, begaben sie sich zugleich auf Erkundung und öffneten das Appartement, in dem der betroffene Melder Alarm schlug.

Was die Feuerwehrmänner dort entdeckten, machte sie allerdings stutzig. So lief Wasser von der Decke, welches teilweise von einem am Boden stehenden Eimer aufgefangen wurde. Zugleich begaben sie sich ein Stockwerk höher und öffneten dort ebenfalls die Tür. Was sie dort sahen, sorgte zunächst für Aufsehen: Ein Mann lag – offensichtlich bewusstlos – unter der laufenden Dusche. Da man zunächst von einem "medizinischen Notfall" ausging, alarmierte die Feuerwehr umgehend den Rettungsdienst.