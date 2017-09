Villingen-Schwenningen. Der Stromausfall im Mittelnetz hatte nach Informationen der Stadtwerke (SVS) gleich drei Ursachen: Neben einem kleineren Kabelbrand in der Trafostation Rosswette habe es auch Defekte an zwei Erdkabel auf Herdenen und am ­Bickeberg gegeben. Die betroffenen Gebiete Goldener Bühl, ­Schilterhäusle, Bickeberg, Herdenen und Rosswette seien ab etwa 9.20 Uhr ohne Strom gewesen. Über Umschaltungen im Netz habe die SVS die ersten Bereiche bereits nach 13 Minuten wieder versorgen können, heißt es weiter. Der Bereich Rosswette sei etwas länger vom Netz geblieben. Hier habe die Stromversorgung über das Niederspannungsnetz ab etwa 10.45 Uhr wieder sicherge stellt werden können. "Der Grund für den Kabelbrand und die Beschädigungen der Erdkabel ist bislang noch nicht bekannt", informieren die Stadtwerke weiter.