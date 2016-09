Villingen-Schwenningen Streifzug durch geistliches Liedgut

Bereits im fünften Jahr gestaltet die Band am morgigen Freitagabend, 9. September, 19.30 Uhr, im Kirchenpavillon auf der Möglingshöhe einen musikalischen Auszeit-Gottesdienst.

Sempre tu: Dahinter verbergen sich fünf erfahrene Musiker aus der Seelsorgeeinheit An der Eschach, die ihre kirchliche Wurzeln in Kappel und Fischbach haben. Margit Müller (Sopran-Solostimme), Petra Heini (Querflöte), Annika Müller (Keyboard), David Link (Saxofon) und Gerhard Feyer (Gitarre) überzeugen mit Gesang und der Vielfalt an den Instrumenten durch mitreißende Rhythmen neuer geistlicher Lieder und begeistern mit einem breit gefächerten Repertoire.

Meditative Impulstexte verleihen eine besondere Note