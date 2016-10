VS-Villingen. Das Kommunale Kino Guckloch zeigt morgen, Dienstag, in Kooperation mit dem Tanzforum den Dokumentarfilm "Mr. Gaga" von Tomer Heymann. Gaga erfand eine komplett neue Bewegungssprache, die den Modern Dance revolutionierte. Am Mittwoch, 26. Oktober, ist der Spielfilm "Julieta" von Pedro Almodòvar zu sehen. Als Julietas Mann stirbt, bleibt sie mit ihrer Tochter Antía allein zurück. Doch die Trauer treibt die beiden Frauen immer weiter auseinander. Beide Filme laufen im Original mit Untertiteln und beginnen um 20.15 Uhr im Guckloch-Kino in Villingen, Kalkofenstraße 3. Reservierungen unter guckloch-kino.de.