Villingen-Schwenningen Strategiepapier gibt die Richtung vor

Nun bleibe dem Gemeinderat und der Verwaltung vier Wochen Zeit, sich mit dem Konzept zu beschäftigen und Änderungswünsche einzubringen, erklärt Jörg Röber, persönlicher Referent des Oberbürgermeisters. Die Rückmeldungen bekomme dann die KGSt, die diese Vorschläge in einen zweiten Entwurf einfließen lasse. Im März stehe ein Grundsatzbeschluss im Gemeinderat an, ob sich die Stadt künftig an diesen Leitlinien orientiert. Dann könnte Greskowiak auch die Vorschläge zur Einsparung bei einzelnen Haushaltsposten im Frühjahr auf dieser Grundlage überprüfen, steckt Röber die Marschroute ab.

Um die Stadt zu stärken und weiterentwickeln zu können, hofft Bürgermeister Detlev Bührer, dass die Zielplanung in Zukunft die Basis für die Haushaltsplanberatungen bildet. Nach dem neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen sei es ohnehin vorgeschrieben, sich bei den Ausgaben an den gesetzten Zielen und nicht an jedem einzelnen Posten auszurichten. "Das ist der erste Schritt, dies auch leben zu können", stellte Bührer fest.