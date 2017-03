Villingen-Schwenningen Strategie und Bewusstsein für Europapolitik entwickeln

Kordula Kovac gratulierte Schmidt zu seiner 20jährige ehrenamtliche Tätigkeit als CDA-Kreisvorsitzender. "Ich kenne keinen Bezirk in der südbadischen Region, in welchem regelmäßig so viele Veranstaltungen stattfinden", würdigte sie die Aktivitäten Schmidts.

Thorsten Frei lobte die gute Arbeit des CDA als wichtige Stärkung der CDU. Christian Bäumler betonte das Thema soziale Gerechtigkeit. Auch Peter Weiß stellte das Thema soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt. Karl Rombach gratulierte der CDA in der Person Gottfried Schmidts. Guido Wolf dankte Schmidt für seine regen Aktivitäten. Laut Wolf ist "Politik nicht immer einfach, deshalb ist es wichtig zu den sozialen Werten zu stehen, die die CDU großgemacht haben." Die CDA ist deshalb als Organisation für Arbeitnehmer sehr bedeutsam. Wolf stellte seine Aktivitäten nach gut einem Jahr als Justizminister Baden-Württembergs vor. Weitere Ziele sind die Stärkung der Realschulen, den Ausbau der Polizei und der Justiz mit 300 Stellen. Die schnellere Rückführung bei Straffälligen oder Menschen die keine Aufenthaltsrecht haben. Es gelte, für junge Menschen eine Strategie zu entwickeln, damit ein höheres Bewusstsein für Europapolitik entstehe.

Wolf will kein Forum bieten für ausländische Wahlveranstaltungen, ebenso will er die weltanschauliche Neutralität in den Gerichtssälen auch optisch wahren. Zum Abschluss würdigte Wolf nochmals "die CDA, als Gralshüterin der sozialen Marktwirtschaft". Nach dem großen Applaus, folgte eine rege Diskussion mit den Anwesenden gefolgt von den Dankesworten des CDA-Kreisvorsitzenden Schmidt.