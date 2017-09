Villingen-Schwenningen Straßensanierung im Fokus

In Erinnerung gebracht wurden von ihr im Vorfeld der Ortschaftsratsitzung bei den zuständigen städtischen Ämtern einige Vorhaben, die schon seit längerem auf ihre Realisierung warten. Dazu zählte sie die grundlegende Sanierung vom Entenweg, Kanalisationsarbeiten in der Oswald-Meder-Straße sowie die Sanierung der durch den Schwerlastkraftverkehr stark in Mitleidenschaft gezogene Pfaffenweiler Straße ab dem Gasthaus "Löwen" bis zur Einmündung in die Douglasienstraße. Auf dem gleichen Straßenabschnitt sollte auch der Gehweg erneuert werden. Abgesetzt wurde von der Ortsvorsteherin der Tagesordnung "Änderung der Hauptsatzung", was sie mit der nicht von der Verwaltung zur Verfügung gestellten Vorlage begründete. "Dass es solch eine Vorlage nicht für die Ortsverwaltung geben soll, kann ich nicht nachvollziehen", machte Gudrun Furtwängler ihrem Unmut Luft. Der Neufassung der Baumschutzsatzung stimmte das Gremium zu.