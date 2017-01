Villingen-Schwenningen Straßenglätte wird oft unterschätzt

Schneereicher Winter lässts sich besser einschätzen

Die Wettervorhersagen werden immer genauer. Trotzdem: In der Region um Villingen-Schwenningen kann es zu vier bis fünf unterschiedlichen Wettersituationen kommen, sagt Thomma. Klar ist auch, ein schneereicher Winter lässt sich auf den Straßen besser einschätzen als Glatteis.

Die Teams arbeiten unter verantwortlichen Bereitschaftsführern. Je nach Wetterlage wird die Bereitschaft gerufen. Die Dienstzeit ist von 2 bis 22 Uhr. Bereitschaftsführer stellen sicher, dass nach Wettermeldungen und Wetterbeobachtungen die eingeteilten Mitarbeiter zum Dienst gerufen werden. Insgesamt sind rund 120 Mitarbeiter für den Winterdienst eingeplant. Weiter können Subunternehmen für den Winterdienst beauftragt werden. In Schulungen frischt die TDVS bei den Mitarbeitern, die für den Winterdienst eingeplant sind, jährlich die Kenntnisse über die Einsatzbereiche und Arbeitsabläufe auf. Zudem gibt es immer eine spezielle Sicherheitseinweisung an den Fahrzeugen und Geräten für den Winterdienst. Das ist vor allem bei den neuen Kollegen wichtig, damit diese problemlos in den Winterdienst starten können.

Die Vorbereitungen laufen bereits in den Sommermonaten an. Die Streusalzlager werden aufgefüllt, die Routenpläne für den Winterdienst überarbeitet und die Winterdienstgeräte für ihren Einsatz vorbereitet. Räum- und Streufahrzeuge werden mit dem nötigen Equipment ausgestattet. 2500 Tonnen Salzgemisch befinden sich im Lager. Nachlieferungen sind durch entsprechende Verträge gesichert. Die Streumittel stammen aus Süddeutschland, so die Auskunft der Stadtverwaltung. Ein milder Winter schlägt sich auch in den Kosten nieder, da weniger Streugut verwendet wird.

Auch Bevölkerung steht in der Pflicht

Die Fahrzeuge bleiben zum Teil über die Saison komplett für den Winterdienst ausgerüstet. Weitere Fahrzeuge sind im Kerngeschäft zum Straßenunterhalt, in der Gärtnerei oder bei der Stadtreinigung eingesetzt und werden je nach Wetterlage für den Winterdienst umgerüstet. Der TDVS stehen so 74 Fahrzeuge zur Verfügung mit denen 540 Straßenkilometer betreut werden.

Oberste Priorität beim Winterdienst haben die Buslinien, Erschließungs- und Hauptstraßen, aber beispielsweise auch die Fußgängerzonen, da hier bereits früh am Morgen der Anlieferverkehr anrollt. Zur zweiten Kategorie zählen weniger stark frequentierte Seitenstraßen.

Die Bevölkerung steht in der Pflicht: Gehwege müssen werktags bis 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 8.30 Uhr geräumt und gestreut sein. Dazu dürfen keine auftauenden Streumittel, wie etwa Streusalz, verwendet werden, so die Auskunft der Stadtverwaltung. Falls keine Gehwege vorhanden sind, bezieht sich die Räum- und Streupflicht auf den äußeren Fahrbahnrand in einer Breite von einem Meter. ​

Der Sicherheit dienen Schneepfähle, die durch die TDVS entlang der Straßen im Stadtgebiet zur besseren Orientierung bei Schneemassen gesteckt werden. In besonders gefährdeten Bereichen werden Zäune aufgestellt, um Schneeverwehungen zu vermeiden.