Der Radsportverein Schwenningen veranstaltet am Sonntag, 4. Juni, von 7 bis 16.30 Uhr ein Radrennen am Schillerhof. VS-Schwenningen. Das Rennen findet in folgenden Straßen statt, die für die Dauer der Veranstaltung gesperrt sind: Schillerhof (Weilersbacher Straße K 5707) – K 5706 (Villinger Straße) – Reutestraße (Dauchingen) – Schwenninger Straße/Dauchinger Straße – Dornierstraße – Schillerhof (Weilersbacher Straße).