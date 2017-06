Villingen-Schwenningen Straße für Alt-Kanzler

"Mit unserem Alt-Kanzler Helmut Kohl ist jüngst der Architekt der Deutschen ­Einheit und Vater der Euro­päischen Einigung verstorben. Seine historische Leistung können wir Deutschen, die in Frieden in einem geeinten Land und friedlichem Europa leben, nicht hoch genug bewerten. Vor diesem Hintergrund wollen wir seiner außerordentlichen politischen Lebensleistung symbolisch Rechnung tragen und eine Straße in Villingen-Schwenningen nach ihm ­benennen", erklärt Stadtrat Marcel Klinge. Die FDP­Fraktion hoffe auf partei­übergreifende Unterstützung im Gemeinderat.

"Viele von uns können sich sicher noch an den Auftritt des Altkanzlers in VS-Schwenningen in den 1990er-Jahren erinnern. Das war eine meiner ersten politischen Veranstaltungen als Jugendlicher. Und obwohl Helmut Kohl einer anderen Partei angehörte, hat mich sein Auftritt damals beeindruckt. Aus unserer Sicht wäre es ein schönes Signal und würde den Verdiensten des Altkanzlers gerecht, wenn der Antrag von allen Fraktionen mitgetragen wird", so der 36-jährige Bundestagskandidat.