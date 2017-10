Villingen-Schwenningen Strahlentherapie: 30 Jahre und viele Fortschritte

Villingen-Schwenningen. Seit 30 Jahren gibt es die Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie im Schwarzwald-Baar Klinikum. Anlässlich des runden Geburtstags öffnet die Fachabteilung am Klinikumsstandort Villingen-Schwenningen am kommenden Mittwoch, 18. Oktober, von 18 bis 20 Uhr ihre Türen für interessierte Besucher. Die Gäste können einen Blick hinter die Kulissen werfen und sich ein Bild von den Geräten und Behandlungsmöglichkeiten machen. Gleichzeitig erfahren die Besucher, wie sich die Fachdisziplin in den vergangenen drei Jahrzehnten entwickelt hat. Das Team der Strahlentherapie liefert an diesem Abend viele Informationen und beantwortet Fragen. "Wie arbeitet eigentlich ein Linearbeschleuniger? Was ist das Besondere am Cyber Knife? Und woher weiß das Gerät, wo und wie genau bestrahlt werden soll? Gerade in der Radioonkologie hat sich in den vergangenen 30 Jahren viel getan, die Heilungschancen sind besser und das Rückfallrisiko geringer geworden. Wer am Aktionsabend dabei sein möchte, sollte einfach zwischen 18 und 20 Uhr vorbeikommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist kostenlos.