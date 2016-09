Kürzlich wurden die Clubmeisterschaften Herren des Tennisclubs Haslach-Wöschhalde Villingen bei wunderschönem Wetter ausgetragen. Teilgenommen haben 13 Spieler, darunter drei vom Nachbarclub PSV Villingen. Alle Spieler absolvierten an beiden Tagen mehrere Partien. Am Ende konnte sich in einem packenden Endspiel Jörg Stockburger gegen Markus Osteroth durchsetzen. Auch das Vereinsleben kam nicht zu kurz. Unter anderem gab es ein gemeinsames Familienessen. Foto: Serowy