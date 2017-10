Villingen-Schwenningen Stimmgewaltige Formation

Rod Stewards "I’m Sailing" in einer sakralen Modulation zu hören, ist schon ein emotionales Erlebnis. Auch "Imagine", ein bekannter Song von John Lennon, erntet neben "Ameno" von ERA treffsicher und beständig Beifallsstürme. Die Spannung im Publikum ist zum Greifen, wenn "The Gregorian Voices" ihr Konzert mit einer Hommage an Michael Jackson und Lionel Richie krönen: "We Are The World, We Are The Children".

Unter Gregorianik oder gregorianischem Choral versteht man den einstimmigen, unbegleiteten, liturgischen Gesang der katholischen Kirche in lateinischer Sprache. Bis heute werden verschiedene Theorien zur Entstehung der Melodien diskutiert. Gesichert erscheint, dass die Form der gesungenen Liturgie im Wesentlichen aus Rom stammt, wo sie zwischen dem 4. und dem frühen 8. Jahrhundert nach und nach entstand.

Heute, 1200 Jahre nach seiner Blütezeit, entdeckt ein breites Publikum die heilsame Wirkung des Gregorianischen Chorals sowie die Freude an überraschenden Interpretationen von Popsongs, die es nicht für möglich gehalten hätte. So erleben die mittelalterlichen Sakralgesänge dank des Könnens von Chören wie "The Gregorian Voices" ein fulminantes Comeback. Dem Publikum öffnet sich eine Tür zu einer musikalischen Zeitreise durch zwölf Jahrhunderte.

Eintrittskarten für das Konzert am 7. November gibt es im Internet unter www.schwarzwaelder-bote.de /tickets.

Fünf mal zwei Karten verlost der Schwarzwälder Bote für das Konzert "The Gregorian Voices – Gregorianik meets Pop" am Dienstag, 7. November, in der Kirche St. Bruder Klaus in Villingen. Mit dem Stichwort "Gregorian" können sich Teilnehmer bis Montag, 30. Oktober, an die Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten wenden. Sie ist per Postkarte unter 78050 VS-Villingen, Benediktinerring 11, per Fax unter 07721/91 87 60 sowie per E-Mail unter redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de zu erreichen. Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.