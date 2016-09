Villingen-Schwenningen Stimmen lassen Aufbruch erspüren

Der Trommelrhythmus lässt im Kopf das Bild heranschlurfender, vom Krieg gezeichneter Soldaten entstehen. Er lässt ahnen, dass sich die Euphorie der jungen Männer und Mädchen beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges alsbald ins grausame Gegenteil verkehren wird. Burkhard Knutzen, Gabriele Liesegang-Hertzner, Michael und Marvin Lawton, Marius Richter und Marlene Wolf lesen die begeisterten Briefe und Tagebucheinträge, in denen Ungeduld steckt. Man möchte doch endlich "stark sein für Volk und Vaterland". Die Waffen der ausrückenden Bataillone sind blumengeschmückt und die Mädchen am Straßenrand winken strahlend. "Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren" – singen die beiden Solistinnen Larissa Botos und Marie Büchele, Schülerinnen von Erkentrud Seitz, genau wie Silja Hofmann am Klavier. Ihre wunderbaren Stimmen machen die Aufbruchsstimmung von damals spürbar – ebenso wie das alsbald schreckliche Erwachen und die unendliche Trauer um die Toten.

Krasse Sätze in Feldpostbriefen lassen "die fürchterliche Schlacht, wenn rechts und links der furchtbare Tod reiche Ernte hält" ganz nah heranrücken und beweisen die Absurdität des Krieges bis über die Schmerzgrenze der Zuhörer hinaus.

Zwischen den Briefwechseln von verwundeten, gerade entlausten, von Heimweh geplagten und die "innere Verrohung" fürchtenden Soldaten und ihren Lieben daheim stecken an diesem Abend auch Texte des britischen Schriftstellers Wilfried Owen, die auch in Benjamin Brittens "War Requiem" zu finden und dem Buch "Die Erbärmlichkeit des Krieges" entnommen sind. Die analytischen Anweisungen zum Waffengebrauch und zur Kampfstrategie oder ein Steckrübenrezept unter Verwendung "irgendwelchen Fettes" treiben den Irrsinn noch auf die Spitze.

Zwar gibt es in Deutschland seit 70 Jahren keinen Krieg mehr, doch in anderen Teilen der Welt ist es wie damals: die IS-Kämpfer im Nahen Osten werden mit dem Aufputschmittel Captagon unempfindlich gegen Schmerzen und Erschöpfung gemacht – im Zweiten Weltkrieg war es die be rüchtigte "Panzerschokolade".

Die nächste Veranstaltung in der Schwerpunktreihe "Nie wieder" ist die Eröffnung der Ausstellung "Was nicht sein darf" im Kreuzgang des Franziskaners am Freitag, 30. September, um 18.30 Uhr.