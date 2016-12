Villingen-Schwenningen "Stille Nacht" klingt in der Wärmestube

Wie viele Obdachlose leben in Villingen-Schwenningen? Die Dunkelziffer der Leute – die derzeit komplett im Freien leben – liegt zwischen zehn und zwanzig, schätzt der Sozialpädagoge. Großmann weiß, dass einige Leute ohne festes Quartier erst gar keine Hilfestellen aufsuchen.

Generationenwechsel bei den Obdachlosen

Gibt es noch den Vagabund mit dem breitkrempigen Hut, Fuchsschwanz, Wanderstock und Hund an der Leine. Nie länger als drei Tage bleibt er an einem Ort, dann jucken die Füße und er muss weiter, geradewegs der Nase nach? "Ich freue mich immer, wenn diese ›Sorte‹ kommt. Aber der klassische Obdachlose stirbt wortwörtlich aus: ein Generationswechsel findet statt", erklärt Großmann und runzelt die Stirn. Die Lebenserwartung von Menschen ohne Wohnsitz sei wesentlich niedriger als bei Sesshaften.­ Zu schmerzenden Bandscheiben, Arthrose und Rheuma gesellen sich oft noch psychische Erkrankungen, Alkohol- und Drogensucht. Nach Internetrecherche liegt die Lebenserwartung bei unter 48 Jahren.

"Heute ist ein anderer Personenkreis auf der Straße, mit anderen Verhaltensweisen, Riten und Hintergründe", sagt Großmann. Seit der Einführung von Hartz IV in 2005 habe sich das Milieu gewandelt. Viele Betroffene haben zwar keinen gemeldeten Wohnsitz, kommen aber ab und zu bei Bekannten oder Verwandten unter.

Spektrum des Clochards von heute ist gefächert

Seltener sind Leute die klassisch "Platte machen" (immer draußen leben). Sie vermeiden stationäre Unterkünfte. Warum? Die Gründe sind vielfältig wie es Menschen gibt. Antworten sind etwa: "Ich bin das gewohnt", "Ich kann mich zurückziehen" oder "Ich habe weniger Ärger". Viele "machen Platte" – mit der Hoffnung unentdeckt zu bleiben, um Abstand vom Trubel zu haben. "Auf dem Präsentierteller in der Grünanlage ist das Gefahrenpotenzial hoch. Auch im ländlichen Raum", erklärt Großmann. Wieder andere hätten schlechte Erfahrungen mit Diebstahl, körperlichen Übergriffen oder Drogendelikten in Massenunterkünften gemacht. Abgeneigt gegen eine Wohnung seien die meisten Obdachlosen nicht. Aber eher würden Alternativen bevorzugt: Als Ideal gilt, ein Leben im Bauwagen auf einem Gartengrundstück. Der Natur, in der man seit Jahren lebt, kann man so nah sein.

Gesetzlich geregelt ist, dass Obdachlosigkeit eine Störung der öffentlichen Ordnung darstellt. Da zieht die kommunale Obdachlosenunterkunft. Die befindet sich in Schwenningen in der Turnerstraße. Tagessatzleistungen, gemessen am Sozialhilfesatz, gibt es auf der Auszahlungsstelle.

Der monatliche Satz für die Sozialleistungen liegt bei 404 Euro. Obdachlosen wird er bis zu täglich (13,47 Euro) bezahlt. Durch die tägliche Auszahlung verlernen aber viele ihr Geld über längere Zeit einzuteilen.

Zu den Gästen in der Wärmstube gehört seit geraumer Zeit auch der Arbeiter aus dem Osten. Beispiel: Marek aus Polen arbeitet in Deutschland für vier Euro die Stunde auf dem Bau, unangemeldet versteht sich. Nach drei Wochen verliert er den Job, wird nicht entlohnt und lebt schließlich auf der Straße. Die finden sich hauptsächlich in der Wärmestube als Gäste die Essen.

In den Städten gibt es festgelegte Gebiete und Stammplätze. An einer Ecke spielen die musizierenden Roma, ­vor dem Discounter tummeln sich die Flaschensammler, in der Fußgängerzone betteln bosnische "Mütter mit Zetteln" in der Hand. Dürfen die das? "Die Frage ist aber auch, wie weit muss ein Mensch sich erniedrigen, um auf diese Weise zu betteln?", erklärt Großmann.

Weitere Informationen: Zum Förderverein für Obdachlose gibt es im Internet: www.waermestube-vs.de.