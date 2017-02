Villingen-Schwenningen Stich im Bauch endet fast tödlich

Villingen-Schwenningen (lia). Dieser muss sich nun vor Gericht wegen versuchten Totschlags verantworten. Dem 29-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, im November 2016 in alkoholisiertem Zustand einen anderen Pakistani in dessen Wohnung mit einem Messer in den Unterbauch gestochen zu haben, in der Absicht, diesen zu töten, wie es in einer Mitteilung des Landgerichtes Konstanz heißt. Vorausgegangen war den Angaben zu Folge eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden. Der für einen Tag anberaumte Prozess findet am Donnerstag, 20. April, vor dem Landgericht statt.