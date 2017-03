Schwarzwald-Baar-Kreis. An der Dualen Hochschule steht am Mittwoch, 5. April, ab 13 Uhr der 13. Schwenninger Steuer- und Wirtschaftsprüfertag auf dem Programm. Seit mehr als 25 Jahren zählt die Veranstaltung zur festen Größe unter den Steuerfachtagungen in Baden-Württemberg und gibt den Teilnehmern ausreichend Gelegenheit, über die Änderungen der steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu diskutieren.